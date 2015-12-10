Ситуация на украинско-польской границе: в очередях на пунктах пропуска стоят более 300 автомобилей
На Львовщине сегодня, 10 декабря, в трех пунктах пропуска на украинско-польской границе образовались большие автомобильные очереди.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы – Западная граница, по состоянию на 08.00 в пункте пропуска «Шегини» в очереди стоят 150 автотранспортных средств. В пункте пропуска «Краковец» - 100 транспортных средств. В пункте пропуска „Рава-Русская” – 80 транспортных средств.
Читайте такжеНа границе с РФ в Сумской области скапливаются грузовики с турецкими товарами
В пункте пропуска «Грушев – Будомеж» (Яворивский район Львовской области), который расположен на территории Республики и предназначен для международного пассажирского движения и движения грузовых автомобилей с полной массой до 3,5 тонны, сегодня очередь транспортных средств составляет 30 единиц техники.
В то же время в пунктах пропуска на украинско-польской границе в Волынской области, в пунктах пропуска на украинско-румынской границе в Черновицкой области и в пунктах пропуска украинско-венгерской границы Закарпатской области - очередей автотранспорта по состоянию на 08.00 не зафиксировано, информирует пресс-служба.