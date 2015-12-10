В Украину вернется техосмотр для легковых автомобилей

Кабинет министров Украины одобрил введение с 2019 года, отмененного в 2011 году, обязательного технического осмотра для легковых автомобилей, с 2015 года - для грузовиков, с 2017 года - для автобусов, а с 2022 года - для мотоциклетной техники.

Как говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, данные положения были одобрены правительством 9 декабря в рамках презентации законопроекта "О приведении законодательства Украины в сфере автомобильного транспорта в соответствии с актами Европейского Союза".

При этом в министерстве отметили, что технический осмотр автотранспорта будет проводиться на станциях технического обслуживания (СТО), а не через системы МРЭО и ГАИ, как было раньше.

"Легковые автомобили граждан необходимо будет впервые проверить в период с 01.11.2019 по 28.02.2021 год. Новые легковые автомобили подлежат проверкам впервые только через 4 года после государственной регистрации, а далее - каждые 2 года", - добавили в министерстве.

Также, согласно документу, предлагается ввести установку устройств для ограничения скорости грузовых автомобилей до 90 км/час (с 2015 года), автобусов - 100 км/час (с 2017 года) и школьных автобусов - 70 км/час.

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Кроме того, с 2021 года предлагается ввести лицензирование грузоперевозчиков (более 3,5 тонн), а также до 2019 года ввести обязательную проверку времени работы/отдыха водителей общественного транспорта с помощью тахографов.

В министерстве отметили, что для приведения украинского законодательства в соответствие с европейскими нормами необходимо имплементировать 14 законодательных актов Евросоюза.

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Как сообщал УНИАН, в конце 2014 года руководство МВД сообщило, что украинцам не избежать возвращения техосмотра автомобиля, поскольку норма обязательной проверки технического состояния транспортных средств предусмотрена Директивой Евросоюза по проверкам пригодности к эксплуатации автомобилей и автоприцепов, которую Украина приняла вместе с Соглашением об ассоциации с ЕС, и эта Директива должна быть внедрена в Украине, согласно планам, в течение 5 лет.

Обязательный техосмотр был отменен в 2011 году, а проведение техконтроля поручили коммерческим СТО.