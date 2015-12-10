"Укрзализныци" разрешили оформлять таможенные декларации на перевозку грузов

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога" ("Укрзализныця") получило разрешение Государственной фискальной службы (ГФС) на ведение таможенно-брокерской деятельности, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, это позволяет с 1 декабря 2015 года, официального начала хозяйственной деятельности "Укрзализныци", оформлять таможенные декларации на большинство транзитных и импортных грузов от имени общества.

"Для обеспечения бесперебойного перевозочного процесса "Укрзализныця" своевременно предоставила ГФС кандидатуры 198 своих таможенных брокеров (декларантов) для регистрации их деятельности от имени "Укрзализныци". С 30 ноября все эти специалисты имеют право декларировать транзитные и импортные грузы, перевозимые железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что оформление грузов осуществляется от имени одного юридического лица - ПАО "Укрзализныця", а не от нескольких юридических лиц, как было раньше.

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Как сообщал УНИАН, созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") акционерная компания "Украинская железная дорога" начала 1 декабря свою хозяйственную деятельность.

21 октября этого года правительство зарегистрировало публичное акционерное общество "Украинская железная дорога". Ранее, 2 сентября, Кабмин утвердил проект устава публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", 7 октября - состав правления акционерной компании, а 25 ноября - состав наблюдательного совета и состав ревизионной комиссии компании.

Уставный капитал акционерного общества составляет 229,8 миллиарда гривень.

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По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, для реформирования железнодорожной отрасли необходимо внести ряд законодательных изменений, а сам процесс реформы займет несколько лет. В частности, необходимо принять новый закон о железнодорожном транспорте, закон о создании Нацкомиссии по регулированию транспорта, после чего изменить около 50 подзаконных актов.