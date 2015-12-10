РФ продолжает блокировать турецкие фуры возле границы с Украиной

РФ продолжает блокировать движение турецких грузовиков с товарами возле украинско-российской границы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Ситуация с турецкими грузовиками остается пока без изменений. Россия продолжает не пропускать на свою территорию эти транспортные средства. Водители не рискуют выезжать за пределы Украины, они не знают, что их ждет на российской территории, поэтому находятся перед пунктами пропуска", - сказал Слободян.

Он уточнил, что такая ситуация наблюдается в пунктах пропуска «Гремяч» и «Сеньковка» в Черниговской области и в пункте пропуска «Бачевск» в Сумской области.

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Большее количество транспортных средств наблюдается в пункте «Бачевск», а именно - около 40 автомобилей. Около 30 автомобилей скопились у пункта пропуска «Сеньковка» и около восьми - еще на одном пункте, отметил Слободян.