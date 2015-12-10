В "Укрзализныце" показали, как будут выглядеть отремонтированные пассажирские вагоны (фото)

"Укрзализныця" провела выставку пассажирских вагонов, которые недавно ремонтировались. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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Целью выставки было определить единый подход к проведению различных видов ремонта в дальнейшем: в частности, будет определен единый интерьер, стиль подвижного состава и технические требования к проведению ремонтов.

Вскоре "Укрзализныця" начнет четырехлетнюю программу капитального восстановления пассажирских вагонов с продлением срока их эксплуатации на 13-15 лет. Предусмотрено ремонтировать не менее 200 вагонов ежегодно.

В целом по итогам 11 месяцев 2015 года было отремонтировано 1854 пассажирских вагона, что превысило план на 2%. Из них в депо восстановлено 1303 вагона, капремонт проведен в 551.

Ранее в "Укрзализныце" заверили, что не планируют увеличивать стоимость проезда на пассажирских поездах внутреннего сообщения. Вместе с тем железнодорожники отмечают, что несут значительные финансово-экономические нагрузки из-за обеспечения льготных перевозок 17 категорий социально-незащищенных групп населения.