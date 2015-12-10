"Укрзализныця" добавила еще три поезда на праздники
Количество дополнительных поездов на новогодние празники увеличили до 22.
Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") на период новогодних и рождественских праздников 2015/2016 года увеличило до 22 количество дополнительных поездов, добавив три поезда Днипропетровск - Львов, Запорожье - Львов и Харьков - Ужгород, сообщила пресс-служба компании.
Согласно сообщению, поезд № 275/276 Днепропетровск - Львов отправится из Днепропетровска 3, 7 января в 17:16 и прибудет во Львов на следующий день в 11:05.
Поезд № 296 Запорожье - Львов отправится из Запорожья 29 декабря, 2, 8 января в 17:16, с прибытием во Львов на следующий день в 11:05, а обратно из Львова - 30 декабря, 3, 9 января в 14:11, с прибытием в Запорожье на следующий день в 10:54.
Поезд № 245 Харьков - Ужгород отправится в рейсы из Харькова 28 декабря, 1, 7 января в 23:45 и прибудет в Ужгород на следующий день в 23:55. Из Ужгорода поезд отправится 30 декабря, 3, 9 января в 8:12, с прибытием в Харьков в 08:10 на следующий день.
Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов на 19 дополнительных поездов, курсирующих в период новогодних и рождественских праздников, а в целом на этот период компания планирует назначить более 20 дополнительных поездов.
Кроме того, "Укрзализныця" на праздники увеличила до 60 количество дополнительных рейсов для 10 круглогодичных поездов.
Также с введением с 13 декабря этого года нового графика движения поездов на 2015/2016 годы "Укрзализныця" сообщила о запуске 53 пар новых ночных поездов во внутреннем сообщении.