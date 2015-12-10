"Укрзализныця" добавила еще три поезда на праздники

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") на период новогодних и рождественских праздников 2015/2016 года увеличило до 22 количество дополнительных поездов, добавив три поезда Днипропетровск - Львов, Запорожье - Львов и Харьков - Ужгород, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, поезд № 275/276 Днепропетровск - Львов отправится из Днепропетровска 3, 7 января в 17:16 и прибудет во Львов на следующий день в 11:05.

Поезд № 296 Запорожье - Львов отправится из Запорожья 29 декабря, 2, 8 января в 17:16, с прибытием во Львов на следующий день в 11:05, а обратно из Львова - 30 декабря, 3, 9 января в 14:11, с прибытием в Запорожье на следующий день в 10:54.

Поезд № 245 Харьков - Ужгород отправится в рейсы из Харькова 28 декабря, 1, 7 января в 23:45 и прибудет в Ужгород на следующий день в 23:55. Из Ужгорода поезд отправится 30 декабря, 3, 9 января в 8:12, с прибытием в Харьков в 08:10 на следующий день.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов на 19 дополнительных поездов, курсирующих в период новогодних и рождественских праздников, а в целом на этот период компания планирует назначить более 20 дополнительных поездов.

Кроме того, "Укрзализныця" на праздники увеличила до 60 количество дополнительных рейсов для 10 круглогодичных поездов.

Также с введением с 13 декабря этого года нового графика движения поездов на 2015/2016 годы "Укрзализныця" сообщила о запуске 53 пар новых ночных поездов во внутреннем сообщении.