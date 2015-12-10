В ЕС обновили список ненадежных авиаперевозчиков

Казахстанскую авиакомпанию "Air Astana" исключили из европейского списка ненадежных авиаперевозчиков.

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Об этом заявил спикер Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге в Брюсселе, передает "Европейская правда".

"Еврокомиссия дополнила сегодня европейский список ненадежных авиаперевозчиков. С сегодняшнего дня из него исключена казахстанская авиакомпания "Air Astana" и в него внесена иракская национальная "Iraqi Airways", - сказал Схинас.

Обновленный список из 230 компаний, которые не могут летать в Евросоюз, будет обнародовано 11 декабря. Также в нем семь перевозчиков, которые подлежат эксплуатационным ограничениям. Они могут летать в ЕС только с воздушными судами конкретных типов.