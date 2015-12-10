Пивоварский: без повышения железнодорожных тарифов "у нас будет беда"

Повышение тарифов на грузоперевозки акционерной компании "Украинская железная дорога", созданной на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця"), на 30% в 2016 году обусловлено необходимостью восстановления основных фондов, находящихся в критическом состоянии.

Об этом заявил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский на заседании совета по продвижению экспорта в четверг.

“Сейчас основная проблема “Укрзализныци” - изношенность основных фондов. Если мы вместе с вами (бизнесом - УНИАН) не найдем способы восстановления основных фондов, а это можно сделать за счет повышения тарифов на грузоперевозки, - у нас будет беда”, - сказал он.

По словам министра, в случае невозможности восстановления основных фондов “Укрзализныци”, транспортная инфраструктура страны столкнется со значительными проблемами как в контексте внутренней логистики, так и экспорта.

Как сообщал УНИАН, акционерная компания "Украинская железная дорога", созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), планирует в 2016 году повысить тариф на перевозки грузов на 30% в два этапа.

В частности, проект финансового плана «Укрзализныци» на 2016 год, который сейчас находится на согласовании в Кабмине, предусматривает повышение грузовых тарифов с 1 января 2016 года на 15%, а с 1 июля – еще на 15%.