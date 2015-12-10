"Укрзализныця" опровергла информацию о назначении замначальника УТЛЦ

Акционерная компания «Украинская железная дорога» опровергла распространенную в некоторых СМИ информацию о якобы назначении Андрея Федоровского на должность заместителя начальника филиала компании «Украинский транспортно-логистический центр» (УТЛЦ), говорится в сообщении компании.

«Указанное лицо не работает в ПАО «Укрзализныця» и его филиалах", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в «Укрзализныци» сейчас проходит реорганизация структуры, в связи с чем проводится поиск кандидатов на замещение вакантных должностей. Так, в начале недели был объявлено отбор кандидатов на замещение должностей восьми директоров «Укрзализныци» по различным направлениям. На следующем этапе будут объявлены отборы на замещение должностей руководителей департаментов.

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Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинский транспортно-логистический центр» - структурное подразделение «Укрзализныци», работа которого направлена на оптимизацию грузовых перевозок в Украине, централизованное управление вагонами всех государственных вагонных компаний, совершенствование системы предоставления транспортных услуг, повышение их качества, а также привлечение дополнительных грузопотоков.

УТЛЦ оперирует почти 57 тыс. вагонов государственных вагонных компаний, которые подчинены «Укрзализныце», из них 42 тыс. полувагонов, 7 тыс. крытых вагонов, 8 тыс. единиц другого специализированного подвижного состава.