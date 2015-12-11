Ford инвестирует $4,5 миллиарда в электромобили и гибриды

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. планирует до 2020 года вложить 4,5 миллиарда долларов в разработку электро- и гибридных автомобилей для удовлетворения технологических потребностей потребителей, сообщает Прайм со ссылкой на сообщение компании.

За это время компания планирует добавить в свою линейку продукции 13 электрокаров и гибридных автомобилей. Таким образом, доля таких автомобилей в портфеле продуктов компании увеличится до 40% с нынешних 13%.

Инициатива компании включает в себя, в том числе, намерение уже в 2016 году предложить потребителям новую версию Ford Focus Electric.

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"Вероятно, все больше и больше компаний будут инвестировать в разработку электрокаров и гибридных автомобилей, поскольку к 2025 году нас ждут очень строгие стандарты выбросов вредных веществ", - прокомментировала эти планы агентству Блумберг аналитик AutoTrader.com Мишель Кребс (Michelle Krebs).

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Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.