Повышение грузовых ж/д тарифов является преступлением – Кужель

Об этом заявила народный депутат, замглавы комитета ВРУ по вопросам промышленной политики и предпринимательства Александра Кужель.

Она уточнила, что после прошлого повышения тарифов, металлурги Днепропетровской области уже перевели свои грузы с железной дороги на автотранспорт.

"Они ("Укрзализныця") уже делали пробу, они уже подняли стоимость на железной дороге. Результат – всем рекомендую проехать по дороге Днепропетровск – Никополь, где в связи с большим подорожанием железнодорожных перевозок, чтобы не везти свои заготовки в Никополь по железной дороге, их перевозят автомобилями. Дороги нет, просто нет, потому что там перегруз. И это будет, во-первых, вызов всей отечественной промышленности. Во-вторых, это разрушит наши дороги",- отметила Александра Кужель.

Она подчеркнула, что повышение ж/д тарифов при нынешней экономической ситуации является преступлением.

По мнению Александры Кужель, для обновления подвижного парка и путевого хозяйства "Укрзализныце" необходимо привлекать средства частных инвесторов.

"Принятый Верховной Радой законопроект о внесении изменений о государственно-частном партнерстве открывает перед государством очень большие возможности. "Укрзализныця", оставаясь государственной, имеет возможность подписать государственно-частный договор с любыми инвесторами, дать им возможность, чтобы они обновили составы, обновили пути, восстановили вокзалы", - заявила нардеп.

Напомним, "Укрзализныця" намерена в течение 2016 года повысить тарифы на грузовые перевозки на 30%. Тариф дважды вырастет на 15% - с 1 января и с 1 июля.

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По словам представителей строительной отрасли, существенный рост ж/д тарифа вынуждает их отказываться от услуг железной дороги и переводить свои грузы на автомобильный транспорт. Для производителей отдельных строительных материалов очередной рост стоимости транспортировки по железной дороге может стать критичным. В первую очередь, это касается щебня и кирпича.

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