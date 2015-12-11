"Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда во Львов и Ивано-Франковск

Акционерная компания "Украинская железная дорога" на 18 и 20 декабря назначила дополнительные поезда Одесса - Львов и Киев - Ивано-Франковск, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, поезд № 249/219 Киев - Ивано-Франковск отправится из Киева в пятницу 18 декабря в 22:34 и прибудет в Ивано-Франковск в субботу в 12:37. В обратном направлении поезд отправится в воскресенье, 20 декабря, в 20:50 с прибытием в столицу на следующий день в 09:13. Поезд также будет проходить через Козятин, Винницу, Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь и Львов.

Поезд № 228/227 Одесса - Львов отправится из Одессы 18 декабря в 22:11 и прибудет во Львов в субботу в 10:01. Обратно из Львова поезд отправиться в воскресенье, 20 декабря, в 19:06 и прибудет в Одессу в понедельник в 6:38. Поезд будет останавливаться, в частности, в Тернополе, Хмельницком, Жмеринке и Вапнярке.

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Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" увеличила до 22 количество дополнительных поездов на новогодние праздники. Кроме того, ранее "Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов на 16 дополнительных поездов, курсирующих в период новогодних и рождественских праздников, а в целом на этот период компания планирует назначить более 20 дополнительных поездов.

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Также "Укрзализныця" на праздники увеличила до 60 количество дополнительных рейсов для 10 круглогодичных поездов.