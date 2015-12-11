"Укрзализныця" зарабатывает на клиентах больше чем РЖД - исследование

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного "Центром транспортных стратегий".

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Неделю назад губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что "Укрзализныця" недополучает значительные средства, потому что грузовые тарифы украинской железной дороги занижены. Эксперты сравнили доходы и грузооборот двух естественных монополий Украины и России на основании отчетности УЗ и РЖД и выяснили, что несмотря на отличие в тарифах, "Укрзализныця" зарабатывает на 30-38% больше доходов на каждой тонне перевозимого груза.

"Российская система расчета и уплаты тарифных платежей еще более запутана и непрозрачна, нежели украинская – отмечают в ЦТС. РЖД имеет право предоставлять значительные скидки к тарифам, поэтому оценить, сколько реально платит клиент за перевозку весьма проблематично. Но если оценивать позиции государственных операторов ж.д. перевозок – анализ показывает что по факту выручка УЗ от перевозки 1 тонны груза на расстояние в 1 км на выше, нежели РЖД. По этому, разговоры о якобы заниженных доходах УЗ по сравнению с РЖД не имеют реальных оснований", - пояснили в ЦТС.

Как сообщалось, в 2016 году Мининфраструктуры запланировала повышение тарифов на грузоперевозки на 30%. На 15% тариф вырастет с 1 января и еще на 15% - с первого июля. Свою позицию в Мининфраструктуры обосновали тем, что тарифы на ж/д перевозки в Украине ниже, чем в ряде Европейских стран, в том числе, в России.

В то же время Минэкономразвития выступило против повышения тарифов на железнодорожные грузоперевозки в таком объеме, поскольку темпы роста тарифов УЗ в три раза опережают прогнозный уровень роста цен на основную продукцию предприятий, чьи грузы перевозятся по железной дороге.