"Укравтодор" в 2016 году может получить более 15 миллиардов гривень – проект госбюджета

Такие данные содержатся в проекте государственного бюджета, опубликованном на сайте Верховной Рады.

В частности, на развитие и содержание автомобильных дорог предусмотрено финансирование в объеме 3,323 млн грн, что практически совпадает с показателем в бюджете-2015.

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Кроме того, 11,945 млрд грн предлагается выделить на выполнение долговых обязательств по привлеченным ранее кредитам. В 2015 году на эти цели было выделено более 17 млрд грн.

Еще 232 млн грн предлагается выделить на ремонт автодорог государственного значения во Львовской области.

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Как сообщал УНИАН, общая сумма долговых обязательств "Укравтодора" перед кредиторами на конец третьего квартала 2015 года составляла 47,111 млрд грн. Задолженность "Укравтодора" перед банками составляет 38,711 млрд грн, из которых 5,132 млрд грн агентство должно погасить в 2016 году. Кроме того, обязательства "Укравтодора" по облигациям составляют 8,4 млрд грн.

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Ранее Мининфраструктуры разработало и внесло в парламент законопроекты о создании дорожного спецфонда для отдельного финансирования дорожной отрасли. В планах министерства предусмотрено, что спецфонд будет создан в следующем году и позволит собрать на ремонт дорог около 40 млрд грн. По словам руководства Мининфраструктуры, дорожный фонд будет формироваться за счет топливного акциза, платы за проезд грузового транспорта весом более 12 тонн и штрафов за перегруз автомобилей.