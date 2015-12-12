Литва прекратила пассажирское железнодорожное сообщение с РФ

Об этом сообщает ТАСС.

«Прямое пассажирское сообщение на этом направлении прекращается из-за значительного снижения пассажиропотока», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это второй пассажирский маршрут российского направления, закрытый как убыточный в текущем году литовскими железнодорожниками из-за резкого сокращения числа клиентов.

С 1 июня было прекращено сообщение между Вильнюсом и Санкт-Петербургом.