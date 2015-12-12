Глава Минэкономразвития не поддержал выбор Солончука на должность гендиректора "Борисполя"

Об этом Абромавичус сказал в интервью ТСН. «Обычно мы не комментируем решение Номинационного комитета. Но могу сказать, что большинством голосов принято такое решение. Я лично могу сказать, что голосовал против этого кандидата (Юрия Солончука - УНИАН). Поэтому не все так везде однозначно, - отметил Абромавичус. – Я не могу гарантировать, я не юрист. Я уверен, что если его назначат, в итоге… по-моему премьер министр еще не подписал… что будет проверка на люстрацию. Номинационный комитет не занимается люстрацией».

Читайте такжеКандидат на должность гендиректора "Борисполя" Солончук требовал от аэропорта $140 тысяч премии за работу в 2007 годуПри этом министр подчеркнул, что он лично выступает за то, чтобы привлекать к управлению госактивами людей, ранее не задействованных в госсекторе.

«Если бы я прописывал сам условия всех конкурсов, каких людей я лично я ищу – таких, которые не руководили никогда гос.компаниями. Это раз. Те, которые не были на госслужбе до Майдана - это два. Те, которые не были депутатами не одного уровня нигде и никогда, которые не работали никогда в правоохранительных органах. Я постоянно говорю, давайте искать таких людей. И бывают часто со мной согласны, головой покивали, а потом кандидатами оказываются те люди, которые работали раньше в госслужбе», - посетовал министр.

Абромавичус не уточнил, означает ли его позиция, что конкурс на должность гендиректора «Борисполя» будет объявлен снова.

«Номинационный комитет рассматривал в этом году множество руководителей на должности множества компаний. И я честно вам скажу, что качество кадров оставляет желать лучшего. Из-за политического давления, из-за репутационных рисков для людей, которые идут на эти должности у нас пул потенциальных кандидатов очень узкий», - подчеркнул глава Минэкономразвития.

Он также выразил пожелание, чтобы в будущем не только Номинационный комитет, но также и конкурсные комиссии формировались бы под руководством Минэкономразвития, как наиболее удаленного от отраслевых перипетий органа.

«На позапрошлом заседании Кабинета министров, на котором обсуждалась реформ государственной компании, мы сказали, что нужно улучшать. Чтобы вот на те компании, руководителей которых назначает Номинационный комитет, пусть и конкурсная комиссия на первоначальном этапе будет под Министерством экономического развития и торговли - ни под Министерством инфраструктуры, ни под Министерством энергетики. Премьер нас поддержал, поэтому в ближайшее время этими вопросами - и Бориспольский аэропорт, и «Укрзализница» - все эти конкурсы будут проходить исключительно с комиссией при Министерстве экономразвития».

Как сообщал УНИАН, 12 ноября состоялось заседание постоянно действующей комиссии Министерства инфраструктуры Украины, члены которой приняли документы кандидатов на должность генерального директора крупнейшего в Украине международного аэропорта «Борисполь» и заслушали программы их деятельности на предприятии. 16 ноября комиссия определила четырех претендентов на должность. В список вошли: экс-глава Госавиаслужбы Молдовы Валентин Визант, вице-президент «МАУ» по вопросам финансов гражданин Польши Пиотр Иканович, экс-руководитель «Борисполя» Сергей Гомболевский и Юрий Солончук.

Действующий директор «Борисполя» Евгений Дыхне также участвовал в конкурсе, в шорт-лист не попал и подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием приостановить конкурс, поскольку непонятными были условия отбора кандидатов. Однако суд отказал Дыхне в обеспечении иска в части приостановки кадрового конкурса.

В конце ноября Комитет по назначениям руководителей особо важных для экономики предприятий, работающий при Министерстве экономического развития и торговли Украины, рекомендовал Кабинету министров Украины назначить гендиректором крупнейшего в Украине международного аэропорта "Борисполь" руководителя госавиапредприятия "Украина" Юрия Солончука.

В то же время, по имеющимся в распоряжении УНИАН материалам, эксперты, принимавшие участие в заседании Комитета высказались резко против кандидатуры Солончука. Такое же решение вынесли и независимые члены Номинационного комитета, представляющие международные организации, работающие в Украине.