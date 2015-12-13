Заработал "Новый шелковый путь" через Грузию в обход России

Как передает Радио Свобода, сегодня из Китая в Грузию прибыл первый транзитный контейнерный поезд в рамках так называемого «Нового шелкового пути».

На Тбилисском вокзале поезд встречали премьер-министр Грузии, министры экономики и иностранных дел.

Согласно заявлению грузинского руководства, "Новый шелковый путь" через грузинскую территорию значительно сократит время доставки грузов из Китая в Европу.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на торжественной церемонии, что доставка грузов с Тихоокеанского побережья в Европу по "Новому шелковому пути" отныне займет две недели вместо полутора месяцев. По его словам, для доставки по назначению тех же контейнеров морским маршрутом потребовалось бы 40-45 дней.

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Министр иностранных дел Грузии Георгий Квирикашвили особо подчеркнул, что грузы из Китая и Южной Кореи будут доставляться из грузинских портов не только в Турцию, но и напрямую в Европу – через Черное море.

Контейнеры, груженные электротехникой, были отправлены из Китая 29 ноября, прошли по территории Казахстана, затем через Каспийское море были доставлены в Азербайджан, откуда по железной дороге прибыли в Тбилиси. Из Тбилиси их отправят в черноморский порт Поти, оттуда в Турцию, а затем в Европу. Именно этот маршрут называется "Новый шелковый путь".

Как сообщал УНИАН, 16 ноября торговый представитель Украины Наталья Микольская заявила, что Украина может принять активное участие в проекте правительства Китая "Экономический пояс Великого шелкового пути", открыв новые торговые пути и нарастив экспорт.

8 декабря о перспективах участия Украины в развитии "Нового шелкового пути" с участием стран Дальнего и Среднего Востока заявлял министр иностранных дел Павел Климкин.