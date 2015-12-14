Первый замминистра инфраструктуры намерен принять участие в конкурсе по отбору главы правления "Укрзализныци"

Первый заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Шульмейстер, который вслед за главой министерства Андреем Пивоварским 11 декабря заявил об отставке с занимаемой должности, намерен принять участие в конкурсе на замещение должности главы правления созданного на базе "Укрзализныци" Публичного акционерного общества "Украинская железная дорога".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

"Правда, Шульмейстер хочет поучаствовать в конкурсе", - сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем, в пресс-службе отметили, что Мининфраструктуры уже подготовило проект распоряжения об объявлении вышеупомянутого конкурса, а также разработало ряд квалификационных требований к кандидатам на указанную должность и согласовало их с Министерством экономического развития и торговли, после чего документы были переданы на рассмотрение в Кабинет министров для утверждения.

При этом, когда будет объявлен конкурс - пока не известно.

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Как сообщал УНИАН, 11 декабря министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский, а также первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер и заместитель министра Владимир Омелян заявили о намерении подать в отставку. Пивоварский сообщил, что после своего увольнения намерен вернуться в бизнес. Одной из причин такого решения министр назвал отсутствие достойных зарплат для чиновников.

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Пивоварский был назначен на должность министра инфраструктуры 2 декабря 2014 года. До назначения он с конца 2012 года возглавлял крупную украинскую финансово-промышленную группу компаний "Континиум", а также работал в инвестиционной компании Dragon Capital (Украина) на должности управляющего директора.

Шульмейстер был назначен первым замминистра в конце декабря 2014 года и до назначения занимал пост руководителя столичной группы компаний "Фокстрот".

Омелян до своего назначения возглавлял аппарат экс-министра Кабинета министров Остапа Семерака.