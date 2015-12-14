Первый замминистра инфраструктуры намерен принять участие в конкурсе по отбору главы правления "Укрзализныци"
Дата объявления конкурса пока что неизвестна.
Первый заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Шульмейстер, который вслед за главой министерства Андреем Пивоварским 11 декабря заявил об отставке с занимаемой должности, намерен принять участие в конкурсе на замещение должности главы правления созданного на базе "Укрзализныци" Публичного акционерного общества "Украинская железная дорога".
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.
"Правда, Шульмейстер хочет поучаствовать в конкурсе", - сообщили в пресс-службе.
Вместе с тем, в пресс-службе отметили, что Мининфраструктуры уже подготовило проект распоряжения об объявлении вышеупомянутого конкурса, а также разработало ряд квалификационных требований к кандидатам на указанную должность и согласовало их с Министерством экономического развития и торговли, после чего документы были переданы на рассмотрение в Кабинет министров для утверждения.
При этом, когда будет объявлен конкурс - пока не известно.
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Как сообщал УНИАН, 11 декабря министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский, а также первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер и заместитель министра Владимир Омелян заявили о намерении подать в отставку. Пивоварский сообщил, что после своего увольнения намерен вернуться в бизнес. Одной из причин такого решения министр назвал отсутствие достойных зарплат для чиновников.
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Пивоварский был назначен на должность министра инфраструктуры 2 декабря 2014 года. До назначения он с конца 2012 года возглавлял крупную украинскую финансово-промышленную группу компаний "Континиум", а также работал в инвестиционной компании Dragon Capital (Украина) на должности управляющего директора.
Шульмейстер был назначен первым замминистра в конце декабря 2014 года и до назначения занимал пост руководителя столичной группы компаний "Фокстрот".
Омелян до своего назначения возглавлял аппарат экс-министра Кабинета министров Остапа Семерака.