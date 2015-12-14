Fitch ожидает завершения реструктуризации "Укрзализныци" в 1 квартале 2016 года

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что условия реструктуризации бондов Государственного акционерного общества "Укрзализныця" на 500 миллионов долларов отвечают условиям обмена проблемных долговых обязательств, и ожидает завершения процесса реструктуризации этих бондов в конце февраля – начале марта 2016 года.

Об этом говорится в сообщении агентства.

"9 декабря 2015 года "Укрзализныця" объявила о согласовании условий реструктуризации еврооблигаций на 500 миллионов долларов с Комитетом кредиторов. Еврооблигации структурированы как облигации Shortline Plc, представляющие собой участие в кредите, по которым "Укрзализныця" выступает гарантом. Условия реструктуризации включают продление срока погашения до 15 сентября 2021 года вместо 21 мая 2018 года, повышение купона с 9,5% до 9,875% и график амортизации основной суммы долга. Порядка 60% основной суммы долга будет выплачено в 2019 году и по 20% будет выплачено в 2020 и 2021 годах", - говорится в сообщении.

При этом в Fitch отметили, что долговые операции по обмену бондов обычно приводят к понижении рейтинга эмитента – в данном случае "Укрзализныци" - до уровня "ограниченный дефолт". Однако завершение реструктуризации долга позволит пересмотреть рейтинг.

"Fitch ожидает завершения реструктуризации в конце февраля - начале марта 2016 года, после чего последуют соответствующие рейтинговые действия", - подчеркнули в агентстве.

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Как сообщал УНИАН, 12 мая текущего года "Укрзализныця" сообщила кредиторам о наступлении технического дефолта предприятия в связи с нарушениями обязательств по выплате основной суммы по некоторым внутренним двусторонним кредитным соглашениям, кросс-дефолте по еврооблигациям. Компания также сообщила о планах провести реструктуризацию долга перед частными кредиторами на 32 миллиарда гривень при общей сумме долга в 37,5 миллиарда гривень. Из них, по словам руководства "Укрзализныци", внутренний долг перед частными кредиторами составил около 22 миллиардов гривень.

Под реструктуризацию не подпадают долги "Укрзализныци" перед официальными кредиторами, в частности перед Европейским банком реконструкции и развития и по официальным двусторонним займам перед Эксимбанком Кореи.

В июле этого года "Укрзализныця" достигла договоренности с частными кредиторами о реструктуризации около 82% внутренних долговых обязательств, подлежащих реструктуризации.

9 декабря "Укрзализныця" провела переговоры с группой компаний по управлению активами в составе ICE Canyon LLC, Portland Worldwide Investments Ltd., Promeritum Investment Management LLP и VR Global Partners, LP и согласовала условия перепрофилирования облигаций со ставкой 9,5% на сумму 500 миллионов долларов сроком погашения в 2018 году.