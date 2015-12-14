На новогодние праздники пустят дополнительный поезд Hyundai Киев - Запорожье

Акционерная компания "Украинская железная дорога" на 30 и 31 декабря назначила дополнительный скоростной поезд "Интерсити+" по маршруту Киев - Запорожье - Киев, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, дополнительный поезд "Интерсити+" № 736/735 будет курсировать в эти дни по обычному расписанию: отправляться из Киева в 15:00, с прибытием в Запорожье в 21:58, а обратно из Запорожья - в 23:12, с прибытием в столицу в 06:10.

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Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" увеличила до 22 количество дополнительных поездов на новогодние праздники. Кроме того, ранее "Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов на 16 дополнительных поездов, курсирующих в период новогодних и рождественских праздников, а в целом на этот период компания планирует назначить более 20 дополнительных поездов.

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Также "Укрзализныця" на праздники увеличила до 60 количество дополнительных рейсов для 10 круглогодичных поездов.