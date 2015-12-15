Нельзя повышать ж/д тарифы без согласования с грузоотправителями – глава Народного фронта

08:45, 15 декабря 2015
Транспорт/Связь
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«Укрзализныця» должна обсуждать изменение тарифов на грузовые перевозки с потребителями, чтобы прийти к единому мнению. Такое мнение высказал экс-министр инфраструктуры, глава фракции «Народного фронта» в Верховной раде Максим Бурбак.

УНИАН

«Любое повышение тарифов должно проводиться только после обсуждения с заказчиками – представителями добывающей отрасли, с аграриями. И только после этого можно принимать такое решение», - отметил Максим Бурбак.

Он отметил, что после повышения ж/д тарифа на грузоперевозки в 2013 году часть грузоотправителей уже перешли на автомобильный транспорт.

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«У зернотрейдеров в 2013-м году соотношение использования автомобильного транспорта и тяги по железной дороге было где-то 50/50, в 2014-м году это стало 70% автомобили и 30% железная дорога. Первый вопрос – это тарифы, и второй вопрос – это дефицит вагонов в пиковую нагрузку», - уточнил экс-министр инфраструктуры.

По его словам, сейчас «Укрзализныця» должна в диалоге с грузоотправителями найти компромиссный вариант тарифной политики.

«Здесь надо очень тонко провести дискуссию с заказчиками, зернотрейдерами для того, чтобы все же вернуть перевозки нашего зерна в порты Украины. Сейчас агропромышленный комплекс – это одна из главных экспортных составляющих нашего бюджета», - считает Максим Бурбак.

Он добавил, что после корпоратизации «Укрзализныци», она должна сама зарабатывать, а не датироваться из госбюджета, поэтому предприятие не может быть заинтересовано в простое вагонов, который может возникнуть в результате ухода грузов с железной дороги.

Напомним, Миниинфраструктуры  намерено повысить тарифы на перевозку грузов на 30% в течение 2016 года. Тариф дважды вырастет на 15% – с 1 января и с 1 июля.

Как сообщалось, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Ярослав Краснопольский заявил, что украинская аграрная продукция уже имеет достаточно высокие логистические расходы. Поэтому существенное повышение стоимости железнодорожных грузоперевозок может сделать украинское зерно неконкурентоспособным на мировом рынке.

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