Jeep отзывает в России почти 7 тысяч автомобилей

10:35, 15 декабря 2015
Транспорт/Связь
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Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

uk.wikipedia.org

Автомобильная компания Jeep отзывает 6,6 тысячи автомобилей марки Grand Cherokee, проданных в России, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление Росстандарта.

"Отзыву подлежат автомобили, произведенные до мая 2013 года и реализованные с ноября 2010-го по 30 июля 2013-го", - говорится в сообщении.

Причиной отзыва послужила вероятность того, что внутреннее реле топливного насоса, установленное в полностью интегрированном блоке питания (TIPM), может работать с перебоями и неожиданно отказать. Данная проблема может привести к остановке двигателя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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Ранее автоконцерн Volkswagen объявил об отзыве с европейского рынка 8,5 миллиона машин с дизельными двигателями EA189, фигурирующих "Дизельгейте". Это стало реакцией на Германии проверить 2,4 миллиона авто на предмет подтасовок экологических стандартов.

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