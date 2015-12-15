"Укрзализныця" определила победителя конкурса на должность финдиректора
Открытый отбор на должность финдиректора компании проводился в два этапа из-за большого количества желающих принять в нем участие.
Комиссия публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", созданного на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), определила Александра Бужора победителем конкурса на должность финансового директора компании.
Согласно сообщению пресс-службы "Укрзализныци", открытый отбор на должность финдиректора акционерной компании проводился с 27 октября по 23 ноября 2015 года в два этапа из-за большого количества желающих принять в нем участие. Заявки на участие подали 57 кандидатов.
"Некоторые из них входили в рейтинги лучших финансовых директоров Украины", - отмечается в сообщении.
Бужор стал победителем второго этапа конкурса, он имеет опыт управления финансами в компаниях "Харьковтрансгаз", "Укртрансгаз" и НАК "Нафтогаз Украины".
По данным пресс-службы, по результатам рассмотрения представленных пакетов документов было отобрано 14 претендентов, которых пригласили на заседание постоянно действующей комиссии "Укрзализныци" по рассмотрению вопросов организационной структуры, систем управления персоналом, социальной политики и мотивации труда.
После первого этапа отбора претендентов на должность финдиректора новосозданной компании комиссия вынесла на рассмотрение правления 6 претендентов, которые имеют значительный опыт управления финансовыми службами крупных предприятий с разветвленной географической холдинговой структурой, практический опыт проведения структурирования и внедрения сложных финансовых долговых обязательств, внедрения и координации единой финансово-экономической политики.
Претенденты на рассмотрение правления предложили свой план действий в первые 100 дней работы на должности финансового директора "Укрзализныци".
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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" сообщила о намерении в январе 2016 года завершить конкурсный отбор и назначить руководителей высшего звена управления.
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В связи с началом хозяйственной деятельности с 1 декабря "Укрзализныця" начала поиск кандидатов на 8 руководящих должностей: директора по пассажирским перевозкам и сервису, директора по инженерно-техническому обеспечению, директора по безопасности, директора по инфраструктуре, директора по грузовым перевозкам и логистике, директора по стратегическому развитию и корпоративному управлению, операционного директора и директора по персоналу и социальной политике.