Кабмин подал в Раду законопроект о ж/д транспорте в новой редакции

Кабинет министров Украины подал на рассмотрение Верховной Рады закон о железнодорожном транспорте в новой редакции, проект которого был разработан Министерством инфраструктуры в мае этого года.

Соответствующий законопроект №3650 зарегистрирован на парламентском сайте 14 декабря, но текст документа пока отсутствует.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Кабинет министров Украины одобрил законопроекты о железнодорожном транспорте в новой редакции, о создании нового органа - Национальной комиссии по вопросам регулирования транспорта (НКРТ) и передал их на рассмотрение в Верховную Раду.

Созданная в конце октября на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") публичная акционерная компания "Украинская железная дорога" 1 декабря начала свою хоздеятельность.

29 мая Мининфраструктуры обнародовало на своем сайте в новой редакции законопроект "О железнодорожном транспорте".

Документ, в частности, предусматривает открытие для частных перевозчиков на правах операторов инфраструктуры доступа к железнодорожным объектам, в частности, к локомотивной тяге, а также предоставление возможности осуществлять пассажирские перевозки.

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Кроме того, законопроект предусматривает создание ряда новых органов, в частности, Государственного агентства железнодорожного транспорта, госорганов по безопасности на транспорте и Комиссии по расследованию аварий на транспорте. Последняя будет подчиняться непосредственно Кабинету министров.

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Также законопроект предусматривает изменение системы тарифообразования на перевозки пассажиров и грузов ж/д транспортом, которую будет формировать предлагаемый к созданию новый орган – Нацкомиссия по вопросам регулирования транспорта (НКРТ), а не "Укрзализныця".