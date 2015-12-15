"Укрзализныця" по итогам года должна выйти на нулевой баланс – Яценюк

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), по итогам текущего года должно выйти на нулевой баланс прибыли и убытка.

Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк со ссылкой на данные министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, передает пресс-служба Кабинета министров Украины.

В пресс-службе со ссылкой на Яценюка также сообщили о сокращении убытков "Укрзализныци" в январе-сентябре 2015 года до 5 миллиардов гривень.

"Если в прошлом году было 15 миллиардов убытков, то за 9 месяцев этого года идет сокращение почти в четыре раза – убытки составили 5 миллиардов", - цитирует пресс-служба Яценюка.

Читайте также"Укрзализныця" планирует получить около 80 миллиардов дохода в 2016 году

Как сообщал УНИАН, по словам министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского, в проекте финансового плана "Укрзализныци" на 2015 год плановые доходы составляют 46-47 миллиардов гривень, в то время как по оперативным данным по итогам 2014 года доходы ведомства составили 50,1 миллиарда гривень.

Финансовый план железных дорог Украины на 2015 год предусматривает привлечение заимствований в сумме 22,4 миллиарда гривень, возврат заимствований в размере 27,8 миллиарда гривень.

Читайте также"Укрзализныця" надеется на утверждение своего финплана на следующий год 9 декабря

1 декабря начала хозяйственную деятельность созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") акционерная компания "Украинская железная дорога". Уставный капитал акционерного общества составляет более 229,8 миллиарда гривень.