"Укрзализныця" по итогам года должна выйти на нулевой баланс – Яценюк

12:52, 15 декабря 2015
Транспорт/Связь
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За 9 месяцев текущего года убыток "Укрзализныци" сократился в три раза.

Фото УНИАН

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), по итогам текущего года должно выйти на нулевой баланс прибыли и убытка.

Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк со ссылкой на данные министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, передает пресс-служба Кабинета министров Украины.

В пресс-службе со ссылкой на Яценюка также сообщили о сокращении убытков "Укрзализныци" в январе-сентябре 2015 года до 5 миллиардов гривень.

"Если в прошлом году было 15 миллиардов убытков, то за 9 месяцев этого года идет сокращение почти в четыре раза – убытки составили 5 миллиардов", - цитирует пресс-служба Яценюка.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского, в проекте финансового плана "Укрзализныци" на 2015 год плановые доходы составляют 46-47 миллиардов гривень, в то время как по оперативным данным по итогам 2014 года доходы ведомства составили 50,1 миллиарда гривень.

Финансовый план железных дорог Украины на 2015 год предусматривает привлечение заимствований в сумме 22,4 миллиарда гривень, возврат заимствований в размере 27,8 миллиарда гривень.

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1 декабря начала хозяйственную деятельность созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") акционерная компания "Украинская железная дорога". Уставный капитал акционерного общества составляет более 229,8 миллиарда гривень.

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