Продажи легковых авто в Европе растут 27-й месяц подряд

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-ноябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 8,7% - до 12,603 млн единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

С учетом авторынков Исландии, Норвегии и Швейцарии, за 11 месяцев текущего года продажи выросли на 8,6% - до 13,045 млн единиц.

Согласно опубликованным данным, за анализируемый период все основные европейские рынки показали рост. Регистрации автомобилей в Испании выросли на 20,9%, в Италии – на 15,5%, Великобритании – на 6,2%, Франции – на 6,2% и Германии – на 5,4%.

В то же время, в ноябре текущего года по сравнению с ноябрем прошлого года продажи авто в ЕС увеличились на 13,7% - до 1,085 млн единиц, а с учетом Исландии, Норвегии и Швейцарии - на 13,7%, до 1,124 млн штук. Как отметили в ассоциации, в ноябре рост продаж продолжился 27-й месяц подряд.

В прошлом месяце рост продаж продемонстрировали Испания – на 25,4%, Италия – на 23,5%, Франция – на 11,3%, Германия – на 8,9% и Великобритания – на 3,8%.

Среди европейских стран лидером по количеству проданных автомобилей традиционно стала Германия с результатом 272,3 тыс. авто, Великобритания - 178,8 тыс. и Франция - 150,3 тыс.

Среди автомобильных брендов лидером европейского авторынка остается концерн Volkswagen. Рыночная доля компании в ноябре 2015 года по сравнению с ноябрем 2014 года сократилась до 24,3% с 26,6%, а продажи по сравнению с прошлогодним результатом выросли на 4,1% – до 263,7 тыс. автомобилей. При этом бренды, входящие в концерн, также увеличили продажи. В частности, Volkswagen - на 2,8%, Audi - на 4,4%, Skoda - на 11,7% и Porsche - на 4,9%, а продажи Seat упали на 3%.

Главный конкурент Volkswagen, автомобильный концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen, в ноябре 2015 года по сравнению с ноябрем прошлого года увеличил продажи на 13,6% - до 112,3 тыс. единиц, а доля компании сохранилась на отметке 10,4%.

Компания Renault, занимающая третье место на европейском авторынке, также увеличила продажи в ноябре – на 14,7%, до 106,1 тыс. авто, доля компании незначительно увеличилась – до 9,8%.

Увеличили продажи также компании Ford – на 20,5%, BMW – на 10,1%, FCA – на 18,6%, Daimler – на 22,8% (в том числе бренд Mercedes – на 18,7% и Smart – на 71,2%), Opel Group – на 18,3%.

Продажи японских автопроизводителей Toyota, Nissan и Mazda в Европе увеличились в прошлом месяце соответственно на 6,1%, 5,4% и 38%. Корейские Hyundai и Kia показали рост на 11,6% и 9,3%.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) за 10 месяцев 2015 года увеличились на 8,2% - до 11,5 млн авто. По итогам 2014 года продажи новых легковых автомобилей в ЕС увеличились на 8,6% - до 9,056 млн единиц.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-ноябре сократились 54% - до 41,127 тыс. штук.

Справка УНИАН. ACEA – Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.