УЗ перед праздниками добавила два поезда "Интерсити+" между Киевом и Харьковом

Акционерная компания «Украинская железная дорога» на 18 и 25 декабря назначила дополнительный скоростной поезд "Интерсити+" по маршруту Киев - Харьков - Киев, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, дополнительный поезд №728/727 отправится со станции Киев-Пассажирский 18 и 25 декабря (по пятницам) в 15:41 и прибудет в Харьков в 20:16. Поезд сделает остановки на станциях Дарница (15:55-15:57), Миргород (17:49-17:50), Полтава-Киевская (18:39-18:41).

Обратно из Харькова поезд отправится 19 и 26 декабря (по субботам) в 08:47 и прибудет в столицу в 13:28 с остановками на станциях Полтава-Киевская (10:25- 0:27), Миргород (11:17-11:18) и Дарница (13:12-13:14).

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" увеличила до 22 количество дополнительных поездов на новогодние праздники. Кроме того, на 30 и 31 декабря "Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд "Интерсити+" Киев - Запорожье.

Также "Укрзализныця" на праздники увеличила до 60 количество дополнительных рейсов для 10 круглогодичных поездов.