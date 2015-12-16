Пивоварский рассказал, когда в Украине могут появиться качественные дороги

Об этом в интервью программе "Левый берег" с Соней Кошкиной заявил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, который на днях подал в отставку.

"Если будет принят закон о целевом дорожном фонде, через пять лет качество наших дорог можно вывести на среднеевропейское", - отметил министр, отвечая на вопрос о целесообразности введения платы за перегруз транспорта, которая входила в планы министерства. (Из-за похожей инициативы в России сейчас бастуют дальнобойщики - ред.).

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"Не путайте плату за перегрузы с платой за проезд. Это разные вещи! В России предлагают ввести плату на проезд всему грузовому транспорту, не важно – с перегрузом он едет или нет. Мы придем к плате за проезд грузового транспорта, в какой-то момент в жизни Украины – через 2 года, через 3-5… После того, как будет построена качественная сеть современных дорог", - резюмировал Пивоварский.

Как сообщал УНИАН ранее, по словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, если проводить прозрачный конкурс среди подрядчиков, то на один километр дороги европейского качества Украины нужно потратить $250–300 тысяч. По его словам, учитывая протяженность украинских дорог, Украине необходимо в год 25–30 млрд грн для их обслуживания.