"Укрзализныця" недополучила почти 500 миллионов от местных бюджетов за перевозки льготников

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в январе-ноябре 2015 года недополучило 498,4 миллиона гривень от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщениях, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

"Областные, районные госадминистрации и Министерство образования и науки с января по ноябрь 2015 года задолжали железным дорогам Украины в целом 498,4 миллиона гривень за льготные перевозки граждан, что составляет 75% суммы предоставленных услуг", - сказано в сообщении.

В частности, за указанный период "Укрзализныця" оказала услуги по перевозке льготных категорий граждан на сумму свыше 667,3 миллиона гривень, а компенсацию получила лишь в размере 168,9 миллиона гривень.

"Из года в год наблюдается хроническая задолженность за перевозку льготников железнодорожным транспортом. Эта ситуация хуже всего сказывается на пригородном сообщении, большинство пассажиров которого относится к льготным категориям", - подчеркнули в "Укрзализныце".

По данным пресс-службы, наибольшую сумму возмещения за пригородные перевозки "Укрзализныця" ожидает от Киева и Киевской области - 72 миллиона гривень, далее следуют Харьковская область - 42,7 миллиона гривень, Львовская - 16,9 миллиона гривень, Днепропетровская - 11,4 миллиона гривень, Тернопольская - 10,8 миллиона гривень, Житомирская - 9,6 миллиона гривень.

Вместе с тем, "Укрзализныця" отмечает, что Ривненская, Черновицкая, Закарпатская и Кировоградская области компенсировали железным дорогам от 80% до 103%.

"Постоянная задолженность железным дорогам Украины за перевозку льготников, стабильно низкий уровень покрытия расходов доходами в пригородном секторе не дает возможности своевременно и в необходимом количестве обновлять устаревшую технику. Изношенность пригородного подвижного состава железных дорог Украины составляет: электропоездов – 80,3% и дизель-поездов – 93,1%", - подчеркивает "Укрзализныця".

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Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в 2014 году недополучила 416,7 миллиона гривень от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщениях.

Убытки "Укрзализныци" от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы достигли 33,5 миллиарда гривень, а в 2014 году убытки составили более 7,9 миллиарда гривень.

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На железнодорожном транспорте в полном объеме предоставляется право льготного проезда 15 группам граждан, что составляет около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.

Средства за осуществление льготных перевозок должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов, в зависимости от того, каким органом принято решение о предоставлении льгот.