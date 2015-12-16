Грузовые тарифы "Укрзализныци" уже повышены до европейских - СМИ

«Из годовых отчетов железных дорог некоторых стран Европы за 2013-15 годы следует, что тарифы УЗ находятся на уровне среднеевропейских, например, сопоставимы с тарифами на перевозки в таких странах, как Словакия или Турция», - пишет «Цензор.нет» в своей статье.

Отмечается, что в странах Европы железные дороги часто субсидируются государством и предоставляют большие скидки грузоотправителям.

«Железнодорожники в Словакии в 2013-14 годы получили порядка 510 млн. евро субсидий, значительно снизив тарифы для грузовых перевозок. Словацкое правительство повысило транзитную привлекательность страны,чтобы поддержать внутренний бизнес. В результате грузооборот по железной дороге значительно увеличился», - пишет «Цензор.нет».

За счет этого при формально более высоких тарифах перевозка грузов по железным дорогам соседних стран обходится дешевле. К примеру, у «Российских железных дорог» расценки примерно на треть ниже.

«Анализ показывает, что по факту выручка «Укрзализныци» от перевозки 1 тонны груза на расстояние в 1 км на 30-38% выше, нежели РЖД. По этому, разговоры о якобы заниженных доходах УЗ по сравнению с РЖД не имеют реальных оснований», - цитирует издание результаты исследования «Центра транспортных стратегий».

«Цензор.нет» уточняет, что сейчас «Укрзализныця» демонстрирует финансовые показатели, которые не позволяют говорить об объективной необходимости в дальнейшем повышении тарифов на грузовые перевозки.

«В феврале 2015 года тарифы выросли на 30%, что принесло госмонополии более 9 млрд. грн. Анализ финансовой деятельности УЗ демонстрирует рост доходной части на 1,9 млрд. грн. к первоначальному плану, а остатки денежной массы на счетах превышают 3 млрд. грн. При этом негативный результат работы сформирован за счет формирования резервов по кредитной задолженности «Укрзализныци» и манипуляции с курсами валют», - говорится в статье.

По мнению экспертов, попытка повысить тарифы сработает против самой «Укрзализныци».

«30% повышение тарифов обернется для «Укрзализныци» потерей значительной доли грузоотправителей. При этом госпредприятие останется убыточным, потому что его чиновники не заботятся о снижении расходов», - приводит издание слова экс-министра экономики Владимира Ланового.

Напомним, Министерство инфраструктуры намерено повысить тарифы на перевозку грузов по железной дороге на 30% в течение 2016 года. Тарифы дважды вырастут на 15% - с 1 января и с 1 июля.