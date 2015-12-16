Яценюк поручил профильным министерствам обсудить тарифную политику "Укрзализныци"

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству инфраструктуры, Министерству энергетики и угольной промышленности и Министерству экономического развития и торговли Украины обсудить тарифную политику государственного оператора железных дорог "Укрзализныци".

Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

"Отдельно будем говорить с министром инфраструктуры (министр Андрей Пивоварский ранее заявил о намерении уйти в отставку и 14 декабря подал в Верховную Раду соответствующее заявление - УНИАН) по вопросам политики "Укрзализныци", и я прошу министра инфраструктуры, министра экономразвития (Айвараса Абромавичуса – УНИАН) вместе с министром энергетики (Владимиром Демчишиным - УНИАН), "Укрзализныцей" и НКРЭКУ провести встречу по вопросам тарифной политики основного перевозчика украинских товаров "Укрзализныци" на 2016 год. И не только на 2016 год", - сказал Яценюк. "Было бы желательно, чтобы для корпоратизированной "Укрзализныци" финансовый план разрабатывался бы на три года вперед. Тарифная политика должна определяться не тактическими шагами на месяцы, а стратегическими мерами на годы вперед", - отметил премьер.

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Как сообщал УНИАН, акционерная компания "Украинская железная дорога", созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), планирует в 2016 году повысить тариф на перевозки грузов на 30% в два этапа.

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Как подчеркивали ранее в Мининфраструктуры, повышение тарифов обусловлено необходимостью восстановления основных фондов.