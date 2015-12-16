Подержанные авто будут продавать через официальных дилеров

Комитет налоговой и таможенной политики Верховной Рады одобрил законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития рынка бывших в употреблении товаров", согласно которому предлагается легализовать продажу бывших в употреблении автомобилей через официальных автодилеров, а также изменить структуру налоговых поступлений от перепродажи таких авто.

Как говорится в сообщении на сайте парламента, принятие данного законопроекта (№3046) позволит вывести авторынок из тени, обеспечить прозрачные и конкурентные условия для работы официальных дилеров в сфере перепродажи б/у авто и обеспечить стабильные дополнительные поступления в государственный бюджет.

В частности, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие этого документа позволит вывести рынок из тени, легализовать доходы и перевести взаимоотношения между покупателями и продавцами в официальный взаимовыгодный формат, что будет способствовать наполнению госбюджета.

В записке отмечается, что эти изменения позволят также привести украинское законодательство в сфере налогообложения операций с подержанными товарами к нормам Европейского Союза.

В целом, подавляющее большинство сделок купли-продажи авто в Украине осуществляется напрямую между частными лицами через торгующие организации, имеющие право выписки справок-счетов или через посредников в виде комиссионных площадок. Доля таких операций составляет до 95% от общего количества, тогда как в Европе более двух третей всех автомобилей с пробегом продается через официальные дилерские сети.

"Продажа автомобилей с пробегом через официальные дилерские сети - это дополнительные рабочие места для мастеров сервиса в связи с необходимостью расширения сервисных мощностей предприятий, а также менеджеров по продаже подержанных автомобилей. Это и дополнительные доходы, связанные с предоставлением финансовых и страховых услуг для покупателей, что, в свою очередь, увеличивает поступления в бюджет страны", - подчеркивается в пояснительной записке.

Кроме того, в европейских странах более 60% доходов дилерских предприятий генерируется именно благодаря продаже б/у автомобилей, запчастей и услуг сервиса.

Проектом закона предусматривается внедрение справедливого применения налога на добавленную стоимость к операциям на рынке бывших в употреблении товаров, в том числе б/у транспортных средств, который заключается в налогообложении маржинального дохода, то есть разницы между ценой продажи и документально подтвержденной ценой приобретения подержанного товара.

Также предусмотрено упрощение и обеспечение прозрачности процедуры формирования цены продажи бывших в употреблении товаров для целей налогообложения.

"Принимая во внимание текущие объемы продаж и потенциал их роста, средний уровень рыночных цен на бывшие в употреблении автомобили, а также уровень маржи операторов рынка от 3 до 10%, можно прогнозировать дополнительные бюджетные поступления по НДС и налога на прибыль предприятий в размере от 500 миллионов до 1 миллиарда гривен ежегодно", - подчеркивается в документе.

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Как сообщал УНИАН, в Раде также зарегистрирован законопроект №3251 о стимулировании развития рынка подержанных транспортных средств, согласно которому предлагается сократить количество налогов при импорте б/у автомобилей. По словам официальных автоимпортеров принятие данного законопроекта сократит бюджетные поступления и приведет к увеличению объемов "серого" автоимпорта в Украину.

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Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в ноябре 2015 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года сократился в 3 раза и составил 2,532 тысячи авто. Всего за 11 месяцев украинский рынок б/у автомобилей составил 27,3 тысячи единиц, что в два раза меньше аналогичного показателя 2014 года.