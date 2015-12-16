Мининфраструктуры пыталось скрыть договоренности с Сольваром –"Обозреватель"

Об этом сообщает «Обозреватель». По данным издания, заявления МИУ, якобы такой сотрудник не числиться в «Укрзалізниці», не болем чем уловка.

«В «Укрзалізниці» проходит грандиозное реформирование всей структуры компании. С 1 декабря на смену ГП «Украинский транспортно-логистический центр», входившему в Государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины,пришел «Центр транспортной логистики» (ЦТЛ), являющийся филиалом уже ПАО «Українська залізниця». Поэтому «затерять» сотрудника между старыми и новыми отделами и подразделения не составляет труда. В УТЛЦ Федоровского действительно нет, а вот в ЦТЛ? Министр заявил, что не может уследить, кто и на какую руководящую должность в новых структурах УЗ сейчас подается. Вот собственно и все объяснение магическому исчезновению Федоровского. Он идет в руководство структуры, которая формально еще только в процесс создания», - поясняет издание.

По данным «Обозревателя» контроль над ЦТЛ откроет нардепу неограниченный доступ к парку грузовых вагонов госпредприятия и позволит восстановить бизнес, который процветал во времена президентства Виктора Януковича,

«Сольвар опосредованно владеет несколькими транспортными компаниями, из которых наиболее известны «Метрудтранс» и «Фреш Лайн». Они специализируются на перевозках железнодорожным транспортом. При этом в собственности у компаний Сольвара нет ни одного вагона – все перевозки она осуществляет на вагонах… «Укрзалізниці». Естественно, свой человек в руководстве ЦТЛ гарантирует предприятиям доступ к подвижному составу в необходимом количестве и лучшего качества», - пишет издание.

Кроме этого, руководящий пост в ЦТЛ это возможность влиять на грузоотправителей. В частности, железорудные предприятия Кривого Рога уже сейчас пытаются вынудить работать с «Метрудтрансом».

«Руководителям железорудных компаний навязчиво предлагают сменить своих перевозчиков в пользу компании Сольвара. При этом услуги «Метрудтранса» будут обходиться грузоотправителям в полтора раза выше рыночных цен. В противном случае, производителей руды грозят вовсе оставить без подвижного состава. Мол, «Укрзалізниця» аннулирует заявки на вагоны, и комбинаты не смогут вывозить продукцию. По словам источника на железорудном рынке, за последний месяц такому давлению подверглись руководители «Криворожского железорудного комбината» и «Сухой балки»», - говорится впубликации.

Как сообщалось, ранее Руслан Сольвар отказался комментировать обвинения в коррупции и попытках назначить менеджера своей компании на руководящий пост в «Укрзалізницю».