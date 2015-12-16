"Укрзализныця" с начала года увеличила погрузку зерна на 15%

Железные дороги Украины с начала года, по состоянию на 15 декабря 2015 года, увеличили погрузку зерна по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 15,6% - до 26,7 миллиона тонн с 23,1 миллиона тонн.

Согласно сообщению Публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", созданного на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), за указанный период железные дороги задействовали в перевозках зерна около 412 тысяч вагонов-зерновозов.

В частности, на экспорт в порты железные дороги отправили 24,7 миллиона тонн зерна (более 374 тысяч вагонов), что превышает показатель за аналогичный период 2014 года на 16%, а на внутренний рынок – 2 миллиона тонн (37,7 тысяч вагонов), что на 8,7% больше аналогичного периода прошлого года.

Также сообщается, что железнодорожники планировали в этом году отремонтировать 4 367 вагонов-зерновозов "Укрзализныци" для того, чтобы обеспечить перевозки зерна нового урожая. В частности, по состоянию на сегодняшний день работники железнодорожной отрасли выполнили ремонт 4 192 зерновозов, в том числе 1 820 - с продлением срока службы.

По данным пресс-службы, деповский ремонт одного зерновоза в среднем стоит 29,3 тысяч гривень.

В целом, в декабре рабочий парк зерновозов "Укрзализныци" составляет 10 779 вагонов.

"Имеющегося количества зерновозов достаточно, чтобы ежемесячно перевозить 2-2,5 миллиона тонн зерна и зерновых грузов", - подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на середину июля этого года стоимость перевозки 1 тонны зерна во внутреннем сообщении на среднее расстояние в инвентарном зерновозе составляла 160,4 гривни, а в экспортном – 182,9 гривни.

По итогам 2014 года железные дороги Украины перевезли 390,1 миллиона тонн грузов, что на 12,1% меньше показателя 2013 года, и 440,1 миллиона пассажиров, что на 8,9% меньше 2013 года.

По оценкам Министерства аграрной политики и продовольствия, Украина в текущем маркетинговом году, который начался в июле, экспортирует более 36 миллионов тонн зерновых.