Глава "Укрзализнычпостача" покинул пост по собственному желанию

Руководитель госпредприятия материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта "Укрзализнычпостач" Евгений Хорощак покинул пост по собственному желанию.

"Со вчерашнего дня уже не работаю. Уволился по собственному желанию", - сказал Хорощак в ходе встречи с журналистами.

Ранее министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, заявивший о намерении уйти в отставку, сообщил в эфире "24 канала", что за последний год "Укрзализнычпостач" сэкономил на закупках топлива 500 миллионов гривень.

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Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрзализнычпостач" создано в 1992 году, является одним из филиалов Публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", созданного на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

"Укрзализнычпостач" осуществляет централизованную закупку товарно-материальных ценностей для нужд железнодорожной отрасли.