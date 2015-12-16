Кабмин одобрил проведение конкурса на должность главы "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины принял постановление о начале проведения конкурсного отбора на должность руководителя акционерной компании "Украинская железная дорога".

Об этом журналистам сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

"Сегодня Кабмин принял по постановление о начале конкурса на должность главы "Укрзализныци", - сообщил министр.

Он также добавил, что в течение десяти дней данное постановление должен подписать премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Кроме того, по словам Пивоварского, срок подачи документов составит 30 дней с момента подписания постановления.

Кроме того, по словам Пивоварского, срок подачи документов составит 30 дней с момента подписания постановления.

Он также сообщил, что квалификационные требования к кандидатам будут опубликованы на сайте министерства вместе с сообщением о начале конкурса.

Читайте такжеПервый замминистра инфраструктуры намерен принять участие в конкурсе по отбору главы правления "Укрзализныци"

Как сообщал УНИАН, созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") акционерная компания "Украинская железная дорога" во вторник, 1 декабря, начала свою хозяйственную деятельность.

21 октября этого года правительство зарегистрировало Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога". Ранее, 2 сентября, Кабмин утвердил проект устава Публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", 7 октября - состав правления акционерной компании, а 25 ноября - состав наблюдательного совета и состав ревизионной комиссии компании.

Уставный капитал акционерного общества составляет более 229,8 млрд грн.

По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, для реформирования железнодорожной отрасли необходимо внести ряд законодательных изменений, а сам процесс реформы займет несколько лет. В частности, необходимо принять новый закон о железнодорожном транспорте, закон о создании Нацкомиссии по регулированию транспорта, после чего изменить около 50 подзаконных актов.