США и Куба договорились о возобновлении авиасообщения
08:28, 17 декабря 2015Транспорт/Связь
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Власти США и Кубы близки к заключению сделки о возобновлении регулярного гражданского авиасообщения между странами.
REUTERS
Об этом сообщает на агентство АР со ссылкой на источники, которые говорили на условиях анонимности, передает CNBC.
Сообщается, что договоренность удалось достигнуть в ходе переговоров в Вашингтоне, которые прошли через год после первых шагов по сближению между Кубой и США.
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Агентство отмечает, что обсуждение окончательных условий возобновления авиаперелетов может занять несколько месяцев, поэтому пока рано говорить о возможных сроках начала полетов.
На данный момент жители США и Кубы могут перемещаться между странами только на чартерных рейсах, однако их заказ сопряжен с трудностями.
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