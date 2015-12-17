США и Куба договорились о возобновлении авиасообщения

Об этом сообщает на агентство АР со ссылкой на источники, которые говорили на условиях анонимности, передает CNBC.

Сообщается, что договоренность удалось достигнуть в ходе переговоров в Вашингтоне, которые прошли через год после первых шагов по сближению между Кубой и США.

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Агентство отмечает, что обсуждение окончательных условий возобновления авиаперелетов может занять несколько месяцев, поэтому пока рано говорить о возможных сроках начала полетов.

На данный момент жители США и Кубы могут перемещаться между странами только на чартерных рейсах, однако их заказ сопряжен с трудностями.