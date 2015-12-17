Усиленный контроль за чартерами могут отменить на следующей неделе
"На следующей неделе, я думаю, будет переход к нормальному режиму. Со спецслужбами уже обсудили этот вопрос", - сказал министр.
Режим усиленного контроль за чартерными авиаперевозками, введенный Государственной авиационной службой Украины 28 ноября, может быть отменен на следующей неделе.
Об этом заявил журналистам министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.
"На следующей неделе, я думаю, будет переход к нормальному режиму. Со спецслужбами уже обсудили этот вопрос", - сказал министр.
Как сообщал УНИАН, Государственная авиационная служба Украины из соображений безопасности усилила контроль за перемещением воздушных судов неукраинской регистрации, выполняющих чартерные рейсы в Украину. Меры контроля, кроме Госавиаслужбы, проводят СБУ, Национальная полиция и Государственная пограничная служба Украины.
При этом СМИ сообщали, что меры контроля усилены в связи с возможным возвращением в Украину бизнесмена Дмитрия Фирташа, который находится в Австрии. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уже заявил о том, что по прибытии в Украину Дмитрий Фирташ будет задержан Национальной полицией, но лишь в случае, если соответствующее ходатайство подаст Министерство юстиции США, где Фирташ выступает фигурантом ряда расследований. Однако позднее появилась информация о том, что меры предосторожности связаны с предстоящим визитом в Украину вице-президента США Джозефа Байдена.
Вместе с тем, по словам Пивоварского, усиление контроля за чартерными рейсами не усложнило регулярное и чартерное авиационное сообщение в Украине.