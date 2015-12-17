Между Украиной и Румынией снова ходят пассажирские поезда

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), с введением с 13 декабря этого года нового графика движения поездов на 2015/2016 годы запустила курсирование двух пассажирских поездов, соединяющих Украину с Румынией.

«С целью расширения железнодорожного сообщения со странами Евросоюза с 13 декабря ПАО «Укрзализныця» ввело ежедневное курсирование двух пассажирских поездов между Украиной и Румынией. Поезда будут курсировать со станции Вадул-Сирет (Черновицкая обл.) до румынских городов Бухарест и Сучава», - сказано в сообщении пресс-службы акционерной компании.

В частности, поезд № 380 Вадул-Сирет - Бухарест отправляется со станции Вадул-Сирет в 13:40 и прибывает в Бухарест в 22:48. В обратном направлении поезд отправляется в 06:15 и прибывает на станцию Вадул-Сирет в 15:40.

В свою очередь, поезд № 385 Вадул-Сирет - Сучава отправляется в 16:35 и прибывает в Бухарест в 18:45. В обратном направлении поезд отправляется в 10:55 и прибывает на станцию Вадул-Сирет в 12:35.

«Для путешествия поездами в Бухарест и Сучаву пассажиры из других городов Украины могут добраться до станции Вадул-Сирет с пересадкой в Черновцах. Билеты на эти поезда уже можно приобрести в международных кассах «Укрзализныци», - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, график движения пассажирских поездов на 2015/2016 годы предусматривает курсирование через день беспересадочного вагона Львов - Варшава, который отправляется в 23:59 и прибывает в Варшаву в 09:06. В обратном направлении поезд отправляется в 18:39 и прибывает во Львов в 06:03.

«Беспересадочные вагоны в международном сообщении, которые курсировали и раньше, будут отправляться в рейсы с такой периодичностью: Киев - Будапешт - ежедневно, Киев - Братислава - пять раз в неделю, а беспересадочные вагоны Львов - Братислава, Киев - Будапешт и Киев - Кошице будут назначаться при наличии спроса», - отметили в «Укрзализныце».

Также сообщается, что в целом в графике движения пассажирских поездов на 2015/2016 годы предусмотрено курсирование 14 пар круглогодичных поездов в страны Западной Европы. Так, украинские пассажиры могут добраться до Будапешта, Братиславы, Праги, Кошице, Жилина, Богумина, Остравы, Бухареста, Сучавы, Варшавы, Вроцлава, Кракова и других европейских городов.

По данным СМИ, до декабря 2014 года между Украиной и Румынией курсировал международный поезд Москва – София формирования Российских железных дорог (РЖД), однако по решению РЖД маршрут поезда был изменен, в результате чего Украина и Румыния лишились прямого пассажирского ж/д сообщения. Также до 2001 года на Закарпатье курсировал трансграничный поезд Рахов – Сигету-Мармацией, который был отменен из-за низкой рентабельности.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» сообщила о запуске с 12 декабря международного беспересадочного вагона по маршруту Киев – Прага (Чехия). Стоит отметить, что прямое ж/д сообщение между Киевом и Прагой было прекращено в 2011 году. Тогда беспересадочный вагон курсировал через польский Краков.

«Укрзализныця» с введением с 13 декабря этого года нового графика движения поездов на 2015/2016 годы запустила 53 пары новых ночных поездов во внутреннем сообщении.

"Укрзализныця" также сообщила о подготовке к работе в зимний период более 3 тыс. пассажирских вагонов.