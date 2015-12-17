В "Борисполе" пытаются поменять директора, чтобы превратить аэропорт в площадку для казино – эксперт

Об этом в комментарии УНИАН сказал глава правления общественной организации «Всеукраинская люстрация» Александр Куликовский.

«У нас сейчас идет борьба за игральный бизнес. Сейчас есть законопроект, он предусматривает размещение больших игровых зон в пятизвездочных отелях и в аэропортах. В Верховной Раде есть большое лобби, которое этот закон «двигает». К этим людям есть много вопросов, но закон, вероятнее всего, примут. И сейчас война идет не столько за руководителя аэропорта "Борисполь", как профильного менеджера, готового поднять авиационное предприятие, сколько за площадку, на которой потом будут размещать казино. Полеты – это уже вторично, - сказал Куликовский. - Игральный бизнес, по расчетам, принесет доходов больше, чем прямая деятельность аэропорта. И сейчас нужен директор, который будет играть по правилам тем, которые ему сверху спустят. Новый человек – это просто механизм».

При этом Куликовский подчеркнул, что общественная организация «Всеукраинская люстрация», работающая в Украине с 2008 года, предварительно проанализировала всех кандидатов, подавших заявки на участие в конкурсе на должность гендиректора «Борисполя». «У нас есть досье на всех. И в том числе на человека, который выиграл кадровый конкурс – на Юрия Солончука. Он уже руководил аэропортом. И за растраты на своей должности, подтвержденные актами ГлавКРУ, на него есть уголовные дела. Они не закрыты. И вот сейчас его опять хотят поставить?», - отметил Куликовский.

По его словам, общественные активисты не преследуют каких-то личных интересов. Куликовский уверен, что важно сейчас не допустить того, чтобы конкурсы вроде «Борисполя» вошли в систему.

«Мы видим не открытые конкурсы. Все закрыто. Мало того, мы обратили внимание, что как только какое-то предприятие поднимается, тут же новая власть на это предприятие объявляет конкурс и ставит своего человека. «Борисполь» в этом перечне – не первый случай. Хотя именно «Борисполь» упомянул премьер-министр Арсений Яценюк в своем выступлении на Нацсовете реформ, говоря о прибыльных украинских госпредприятиях, - подчеркнул Куликовский. - Мы не защищаем никого. Но у нас есть вопросы. В том числе, к конкурсу».

По мнению Куликовского, в самом проведении конкурса также было много нарушений. «Меня удивляет, почему не было прессы на заседании Номинационного комитета? Формально, по действующему законодательству у них есть возможность заседать в закрытом режиме, но ведь именно в этой норме заложена коррупция. Значит, надо вносить изменения в законодательство, - сказал Куликовский. – Мало того, действующий директор до сих пор на должности. Чтобы назначать новый конкурс, надо было бы директора отстранить. Но этого никто не сделал. Стало быть, новый конкурс в принципе объявлять нельзя было. И это тоже коррупция».

Куликовский сообщил, что на данный момент общественные активисты уже обратились с письмом к премьер-министру, готовят обращение к президенту Украины с просьбой вмешаться в ситуацию и разобраться в ней.

«Мы также хотим сейчас обратиться к международным экспертам Номинационного комитета, – сказал Куликовский. – Если сейчас Кабмин назначит предлагаемого человека – в обход всех правил, мы будем подымать общественность. «Борисполь» - это только начало, одно звено в общей цепи. Все говорят о том, что госпредриятиям нужны реформы, но это не реформа – это убийство аэропорта», - резюмировал Куликовский.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября состоялось заседание постоянно действующей комиссии Министерства инфраструктуры Украины, члены которой приняли документы кандидатов на должность генерального директора крупнейшего в Украине международного аэропорта «Борисполь» и заслушали программы их деятельности на предприятии. 16 ноября комиссия определила четырех претендентов на должность. В список вошли: экс-глава Госавиаслужбы Молдовы Валентин Визант, вице-президент «МАУ» по вопросам финансов гражданин Польши Пиотр Иканович, экс-руководитель «Борисполя» Сергей Гомболевский и глава ГАП «Украина» Юрий Солончук, также руководивший «Борисполем» в 2006-2007 годах.

Победителем кадрового конкурса стал Солончук. В конце ноября Комитет по назначениям руководителей особо важных для экономики предприятий (Номинационный комитет), работающий при Министерстве экономического развития и торговли Украины, рекомендовал Кабинету министров Украины назначить Солончука гендиректором аэропорта "Борисполь".

Действующий директор «Борисполя» Евгений Дыхне также участвовал в конкурсе, в шорт-лист не попал и подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием приостановить конкурс, поскольку непонятными были условия отбора кандидатов. Однако суд отказал Дыхне в обеспечении иска в части приостановки кадрового конкурса.

Отвечая на запрос УНИАН, руководство «Борисполя» также направило материалы проверок ГлавКРУ, ныне Госфининспекция, о финансовой деятельности «Борисполя» в 2006-2007 годах – времени, когда аэропортовым комплексом управлял Солончук. Согласно материалам проверки, в этот период аэропорт не выполнил утвержденный для предприятия финансовый план, нарушил правила ведения бухгалтерии в части учета доходов и расходов предприятия, а также направлял значительные средства на неразрешенные вышестоящими органами статьи расходов.

Кроме того, Солончук требовал от аэропорта премию в размере 140 тыс долл за свою деятельность на посту директора предприятия.

Говоря о решении Номинационного комитета, член комитета - министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус в комментарии журналистам отмечал, что сам голосовал против Солончука. Аналогичную позицию высказали и международные эксперты – члены Номинационного комитета.