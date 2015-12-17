"Укрзализныця" до конца года запустит систему онлайн-продажи билетов

Акционерная компания "Украинская железная дорога" до конца года полноценно запустит собственную систему онлайн-продажи билетов, сообщил журналистам министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

"Уже несколько месяцев проходит тестирование, и до конца года будет независимая система по продаже билетов, которая будет на 100% принадлежать "Укрзализныце", - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" использовала систему онлайн-продаж билетов частной компании "Универсальные информационные технологии" (УнИТ). Но в сентябре текущего года руководство компании заявило о запуске собственной системы. По словам представителей "Укрзализныци", это позволит исключить посредников в системе продажи билетов, которые ежегодно получали вознаграждение в размере около 10 миллионов гривень, и исключить сбои в продаже билетов пассажирам.