"Укрзализнычпостач" сэкономил на закупках более 750 миллионов

Госпредприятие материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта «Укрзализнычпостач» в январе-октябре 2015 года сэкономило свыше 750 млн грн при проведении закупок для нужд отрасли.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский на своей странице в сети Facebook.

«С «Укрзализнычпостача» ушел Евгений Хорощак. За 10 месяцев работы в «Укрзализнычпостаче» он сэкономил более 750 млн грн живых денег. В значительной степени за счет его работы «Укрзализныця» смогла увеличить план капитальных инвестиций на четвертый квартал 2015 года на 1 млрд грн», - написал министр, выразив благодарность Хорощаку за проделанную работу.

Как сообщал УНИАН, руководитель «Укрзализнычпостача» Евгений Хорощак 15 декабря покинул пост по собственному желанию.

Ранее министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил в эфире "24 канала", что за последний год "Укрзализнычпостач" сэкономил только на закупках топлива 500 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрзализнычпостач» создано в 1992 году, является одним из филиалов Публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", созданного на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

«Укрзализнычпостач» осуществляет централизованную закупку товарно-материальных ценностей для нужд железнодорожной отрасли.