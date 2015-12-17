У Мининфраструктуры нет оснований для повышения железнодорожного тарифа - Американская торговая палата

В обращении к министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому представители известнейших международных компаний, а также Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) заявили, что считают индексацию необоснованной и предлагают от нее воздержаться.

Как отмечают в Американской торговой палате, за последние пять лет суммарный поднятие тарифов на ж\д перевозки в Украине составило более 100%. Индекс цен производителей промышленной продукции за тот же период вырос лишь на 92%. В следующем году темпы роста тарифа будут еще более высокими и опередят увеличение индекса цен на 52%.

«С учетом падения промышленного производства на 16% это приведет к непрогнозируемым последствиям и углублению кризисных явлений», - говорится в обращении.

Обеспокоенность Американской торговой палаты вызывает также предложенный министерством подход к тарифной политике в сфере ж\д перевозок. В частности, ликвидация дифференциации тарифов на порожний пробег вагонов. В результате стоимость порожнего пробега для грузов 1 класса (уголь, руда, строительные материалы и т.д) поднимется на 107,6%. Скрытое увеличение тарифа на 10-15 % заложено и предлагаемой министерством дерегуляции вагонной составляющей для полувагонов, что не отвечает действующему законодательству.

Как утверждают в АСС, за счет этих и других факторов повышение тарифов по предварительным расчетам составит не 30%, а до 46%.

АСС предлагает провести встречу с участием руководства Министерства инфраструктуры, других министерств, профильных комитетов Верховной Рады, отраслевых ассоциаций, представителей с бизнеса с тем, чтобы публично обсудить опубликованный проект приказа МИУ об индексации тарифов на ж\д перевозки. По мнению Американской торговой палаты, перед принятием таких решений необходимо детально оценить их влияние на экономику. Однако Мининфраструктуры пока не привело экономически обоснованных расчетов, которые бы указывали на необходимость индексации тарифов «Укрзализныци». Также нет информации, на какие цели пойдут дополнительно привлекаемые железной дорогой средства. Ведь в результате всех минувших повышений не произошло ощутимого обновления локомотивного и вагонного парка. Вместе с тем, высокие тарифы заставили часть грузоотправителей переориентироваться на автомобильный транспорт, и эта тенденция после очередного повышения лишь усилится.

«Тарифная политика должна обеспечивать повышение конкурентноспособности национальной экономики и учитывать совокупные интересы всех участников транспортного рынка», - подчеркивается в обращении АСС.

Напомним, премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству инфраструктуры, Министерству энергетики и угольной промышленности и Министерству экономического развития и торговли Украины обсудить тарифную политику государственного оператора железных дорог «Укрзализныця».

«Тарифная политика должна определяться не тактическими шагами на месяцы, а стратегическими мерами на годы вперед», - заявил глава Кабмина.