"Укрзализныця" ко Дню Святого Николая запустит в трех городах "Поезд Деда Мороза"

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), ко Дню Святого Николая 19 декабря запустит в Харькове, Одессе и Львове "Поезд Деда Мороза".

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Александр Завгородний на пресс-конференции.

"Мы решили сделать небольшой праздник для наших пассажиров. Начиная с 19 декабря, будут запущены три "Поезда Деда Мороза" в Харькове, Одессе и во Львове", - сказал Завгородний.

Он также добавил, что поезда будут курсировать на паровозной тяге с помощью ретро-паровоза.

По словам Завгороднего, в ближайшее время "Укрзализныця" разместит на своем сайте график движения экскурсионных поездов.

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Как сообщал УНИАН, похожий экскурсионный ретро-поезд в составе паровоза и нескольких вагонов курсирует в столице Украины, как правило, на зимние и весенние праздники.