"Укрзализнычпостач" переименован в "Центр обеспечения производства"

Госпредприятие материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта "Укрзализнычпостач" в рамках реорганизации переименовано в "Центр обеспечения производства".

Об этом в ходе брифинга сообщил исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Александр Завгородний.

Кроме того, по его словам, после увольнения 15 декабря Евгения Хорощака с должности и. о. руководителя "Укрзализнычпостача" исполняющим обязанности начальника филиала "Центра обеспечения производства" назначен Даниил Мизин.

Завгородний уточнил, что Мизин ранее, в частности, работал в компаниях "Катранс-Ойл", "Инеко-Трейд", "УТК".

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Как ранее сообщал УНИАН, руководитель "Укрзализнычпостача" Евгений Хорощак 15 декабря покинул пост по собственному желанию.

Государственное предприятие "Укрзализнычпостач" было создано в 1992 году, сейчас является одним из филиалов Публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", созданного на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"). Предприятие осуществляет централизованную закупку товарно-материальных ценностей для нужд железнодорожной отрасли.