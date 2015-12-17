Бронетранспортер "Дозор-Б" будут делать по стандартам НАТО - Укроборонпром

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, бронетранспортер «Дозор-Б», который разработало ГП «Львовский бронетанковый завод», станет первой отечественной военной техникой, которую при помощи чешских партнеров будут изготавливать по стандартам НАТО.

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Следует отметить, что «Дозор-Б» уже прошел государственное испытание, а с сентября его запустили в серийное производство. Вскоре этот бронетранспортер поступит на вооружение Вооруженных сил Украины.

Как подчеркнул первый заместитель председателя Львовской областной государственной администрации Ростислав Замлинский, результатом такого сотрудничества будет создание новых рабочих мест, а также развитие инновационных подходов к организации производства.

«Львовщина имеет очень хорошие традиции машиностроения, которые признаны не только в Украине, но и за ее пределами. Мы являемся тем локомотивом, который ведет Украину в Европу, - отметил Замлинский. - Мы всегда открыты к европейскому и трансграничному сотрудничеству».

В свою очередь заместитель генерального директора ГП «Укроборонпром» Артур Херувимов рассказал, что гости из-за рубежа высоко оценили качество производства боевых машин Львовского бронетанкового завода и готовы совместно улучшать характеристики «Дозоров» в соответствии со стандартами НАТО.

***10 апреля в Львовской областной государственной администрации был подписан Меморандум о сотрудничестве ГК «Укроборонпром» с предприятиями Львовской области в рамках выполнения государственного оборонного заказа и программ социально-экономического развития. Этот Меморандум направлен на реализацию программы импортозамещения в украинской «оборонке».