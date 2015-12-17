"Укрзализныця" планирует в следующем году увеличить отчисления до 15 миллиардов

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), планирует в 2016 году увеличить отчисления в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды по сравнению с 2015 годом на 14,2% – до 14,9 миллиарда гривень.

Об этом сказано в материалах презентации "Укрзализныци", обнародованной в ходе пресс-конференции исполняющего обязанности главы "Укрзализныци" Александра Завгороднего.

По итогам текущего года "Укрзализныця" намерена уплатить 13,05 миллиарда гривень в бюджеты и целевые фонды.

В следующем году "Укрзализныця" планирует перечислить в государственный бюджет 5,03 миллиарда гривень, в местные бюджеты – около 2,56 миллиарда гривень, в государственные целевые фонды – 7,32 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, по итогам 2014 года "Укрзализныця" сократила отчисления в бюджеты всех уровней и целевые фонды по сравнению с 2013 годом на 5,5% – до более 12 миллиардов гривень.

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Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") акционерная компания "Украинская железная дорога" 1 декабря начала свою хозяйственную деятельность.