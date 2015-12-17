"Укрзализныця" создала мониторинговую группу закупок материалов для нужд отрасли
Это только одна из задач в перечне запланированных "Укрзализныцей" мероприятий, которые повысят прозрачность деятельности компании.
Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), создало мониторинговую группу по вопросам закупки товаров, работ и услуг для нужд железнодорожной отрасли.
Об этом в ходе брифинга сообщил исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Александр Завгородний.
"Мы уже подписали официальный приказ о создании мониторинговой группы, которая будет контролировать прозрачность операций по закупке материалов и услуг для отрасли. В состав этой группы вошли журналисты, представители общественных организаций, и я уверен, что эффективность работы этой группы мы увидим уже в ближайшее время", - сказал он.
Глава "Укрзализныци" отметил, что это только одна из задач в перечне запланированных "Укрзализныцей" мероприятий, которые позволят повысить прозрачность деятельности компании.
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Как сообщал УНИАН, созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") акционерная компания "Украинская железная дорога" 1 декабря начала свою хозяйственную деятельность.
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"Укрзализныця" заняла восьмое место в рейтинге прозрачности украинских государственных компаний среди 100 известных госкомпаний Украины, составленном экспертами центра "Развитие корпоративной социальной ответственности".