"Укрзализныця" планирует увеличить объемы ремонта железнодорожных путей

Акционерная компания "Украинская железная дорога" в 2016 году планирует увеличить объемы ремонта железнодорожных путей на 32% - до 1,4 тысячи километров с 1,057 тысячи километров в 2015 году.

Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Александр Завгородний.

По его словам, 559 километров железнодорожных путей подлежат капитальному ремонту и модернизации.

Завгородний также сообщил, что в 2015 году железнодорожники отремонтировали 1 057 километров путей, в том числе на 337 километров проведен капитальный ремонт и модернизация.

По словам Завгороднего, в этом году было отремонтировано 309 локомотивов, в том числе 65 единиц на заводах "Укрзализныци"; 118 электропоездов, в том числе 22 на заводах, и 3 дизель–поезда.

Кроме того, в этом году железнодорожники отремонтировали 18 054 грузовых вагона и 2 013 пассажирских вагонов, из них 34 единицы прошли ремонт на заводах.

Глава "Укрзализныци" также сообщил, что в планах на 2016 год ремонт 70 локомотивов на заводах, а также ремонт электропоездов, дизель-поездов, скоростных поездов, грузовых и пассажирских вагонов, однако объемы этих ремонтов будут определены после утверждения проекта финансового плана акционерного общества на 2016 год.

Читайте также"Укрзализныця" планирует в следующем году увеличить отчисления до 15 миллиардов

Как сообщал УНИАН, проект финансового плана "Укрзализныци" на 2016 год не предусматривает привлечения внешних заимствований. Однако документ предполагает закупку до четырех новых скоростных пассажирских поездов за счет собственных средств "Укрзализныци".

"Укрзализныця" заложила в проекте финансового плана на 2016 год получение дохода в размере 78 миллиардов гривень.

Финансовый план "Укрзализныци" на 2015 год был утвержден в конце июля этого года. Как уточнил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, согласно утвержденному финплану, по итогам 2015 года убыток "Укрзализныци" составит 47 миллионов гривень, доходы от грузоперевозок – 7,4 миллиарда гривень, от перевозки пассажиров – 251 миллион гривень.

По данным "Укрзализныци", по итогам 2014 года доходы ведомства составили 50,1 миллиарда гривень, что на 4% меньше, чем в 2013 году.