"Укрзализныця" хочет направить более 15 миллиардов на обновление подвижного состава

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") планирует в 2016 году направить 15,6 миллиарда гривень на обновление и ремонт объектов железнодорожной инфраструктуры, в том числе на обновление подвижного состава.

Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Александр Завгородний.

По его словам, такая цифра заложена в проекте финансового плана "Укрзализныци" на 2016 год, который пока еще не утвержден Кабинетом министров.

"Все эти средства будут направлены на отечественные производственные предприятия. Это позволит создать около 7 тысяч новых рабочих мест и значительно увеличить доходы отечественных заводов", – рассказал Завгородний.

Он также сообщил, что "Укрзализныця" уже провела переговоры со всеми поставщиками материалов для нужд железных дорог, что позволит увеличить количество выпускаемой продукции – рельсов, металлопроката и прочего.

"Также в планах есть приобретение двух межрегиональных поездов и пассажирских вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода. Одновременно ведем работу по построению грузовых вагонов различного назначения. Мы считаем, что, запустив таким образом реанимацию и восстановление технического состояния железных дорог, мы сможем увеличить объемы нашей экономики", – сказал Завгородний.

Вместе с тем, он отметил низкую эффективность использования капитальных инвестиций в этом году, пояснив это тем, что финплан железных дорог на 2015 год был утвержден лишь в конце июля, что не позволило инвестировать в основные фонды.

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Как сообщал УНИАН, общий инвестиционный план "Укрзализныци" на текущий год составляет 2,4 миллиарда гривень.

"Укрзализныця" заложила в проекте финансового плана на 2016 год получение дохода в размере 78 миллиардов гривень.

Финансовый план "Укрзализныци" на 2015 год был утвержден в конце июля этого года. Как уточнил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, согласно утвержденному финплану, по итогам 2015 года убыток "Укрзализныци" составит 47 миллионов гривень, доходы от грузоперевозок – 7,4 миллиарда гривень, от перевозки пассажиров – 251 миллион гривень.

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По данным "Укрзализныци", по итогам 2014 года доходы ведомства составили 50,1 миллиарда гривень, что на 4% меньше, чем в 2013 году.