"Укрзализныця" хочет направить более 15 миллиардов на обновление подвижного состава

21:19, 17 декабря 2015
Транспорт/Связь
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Данная цифра заложена в проекте финансового плана "Укрзализныци" на 2016 год, который пока еще не утвержден Кабинетом министров.

Фото УНИАН

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") планирует в 2016 году направить 15,6 миллиарда гривень на обновление и ремонт объектов железнодорожной инфраструктуры, в том числе на обновление подвижного состава.

Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Александр Завгородний.

По его словам, такая цифра заложена в проекте финансового плана "Укрзализныци" на 2016 год, который пока еще не утвержден Кабинетом министров.

"Все эти средства будут направлены на отечественные производственные предприятия. Это позволит создать около 7 тысяч новых рабочих мест и значительно увеличить доходы отечественных заводов", – рассказал Завгородний.

Он также сообщил, что "Укрзализныця" уже провела переговоры со всеми поставщиками материалов для нужд железных дорог, что позволит увеличить количество выпускаемой продукции – рельсов, металлопроката и прочего.

"Также в планах есть приобретение двух межрегиональных поездов и пассажирских вагонов производства Крюковского вагоностроительного завода. Одновременно ведем работу по построению грузовых вагонов различного назначения. Мы считаем, что, запустив таким образом реанимацию и восстановление технического состояния железных дорог, мы сможем увеличить объемы нашей экономики", – сказал Завгородний.

Вместе с тем, он отметил низкую эффективность использования капитальных инвестиций в этом году, пояснив это тем, что финплан железных дорог на 2015 год был утвержден лишь в конце июля, что не позволило инвестировать в основные фонды.

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Как сообщал УНИАН, общий инвестиционный план "Укрзализныци" на текущий год составляет 2,4 миллиарда гривень.

"Укрзализныця" заложила в проекте финансового плана на 2016 год получение дохода в размере 78 миллиардов гривень.

Финансовый план "Укрзализныци" на 2015 год был утвержден в конце июля этого года. Как уточнил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, согласно утвержденному финплану, по итогам 2015 года убыток "Укрзализныци" составит 47 миллионов гривень, доходы от грузоперевозок – 7,4 миллиарда гривень, от перевозки пассажиров – 251 миллион гривень.

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По данным "Укрзализныци", по итогам 2014 года доходы ведомства составили 50,1 миллиарда гривень, что на 4% меньше, чем в 2013 году.

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